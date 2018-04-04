Полицейские Сургута изъяли более 2-х тыс. свёртков с «синтетикой»

Сургуте на улице задержали безработного 26-летнего мужчину, который по оперативной информации числился наркокурьером. Молодого человека доставили в отделение для обыска и обнаружили при нём 18,5 грамм синтетического наркотика.

Остальная часть товара найдена на съёмной квартире наркокурьера. Правоохранители обнаружили чуть больше 2 тыс. свёртков с синтетикой завёрнутых в изолирующую ленту. После экспертиза подтвердила наркотическую природу вещества. От общей массы изъятых веществ наркотик составлял только 930 грамм.

Однако по закону это уже крупный размер за который курьеру может грозить до 10 лет тюрьмы. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, пересылке и продаже наркотиков. Следствие продолжается.