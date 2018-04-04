Ещё
Кузбассовец распорядился случайно полученными 30 000 000 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США

Кузбассовец распорядился случайно полученными 30 000 000 рублей 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровчанин случайно получил 30 000 000 рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в отношении 37-летнего жителя областного центра было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство».
В апреле 2016 года сотрудник одной из фирм производил расчеты с клиентом, по ошибке указав реквизиты дебетовой карты кемеровчанина, который не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности фирмы. В итоге, 37-летний мужчина получил смс-уведомление, что на его счет были переведены 30 000 000 рублей.
Представители организации уведомили кемеровчанина о допущенной ошибке и попросили его вернуть деньги. Однако, вместо этого мужчина перевел 20 000 000 рублей на другой счет, еще 90 000 рублей потратил на покупки в магазине.
Все счета кемеровчанина были заблокированы, большую часть денег удалось вернуть законному владельцу. Сейчас уголовное дело передано в суд. Жителю областного центра может грозить штраф в размере до 80 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.
АиФ Кузбасс: последние новости
В Юрге пьяная девочка ранила ножом в спину мальчика Суд арестовал первых фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» Житель Юрги задолжал около 1 млн рублей алиментов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе256
Украине «перекроют» Керченский пролив811
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»142
Путин заявил о полном разгроме ИГ377
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение