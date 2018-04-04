Кузбассовец распорядился случайно полученными 30 000 000 рублей

Кемеровчанин случайно получил 30 000 000 рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.

В апреле 2016 года сотрудник одной из фирм производил расчеты с клиентом, по ошибке указав реквизиты дебетовой карты кемеровчанина, который не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности фирмы. В итоге, 37-летний мужчина получил смс-уведомление, что на его счет были переведены 30 000 000 рублей.

Представители организации уведомили кемеровчанина о допущенной ошибке и попросили его вернуть деньги. Однако, вместо этого мужчина перевел 20 000 000 рублей на другой счет, еще 90 000 рублей потратил на покупки в магазине.

Все счета кемеровчанина были заблокированы, большую часть денег удалось вернуть законному владельцу. Сейчас уголовное дело передано в суд. Жителю областного центра может грозить штраф в размере до 80 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.