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Житель Перми подозревается в совершении мошенничества в сфере грузоперевозок
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Житель Перми подозревается в совершении мошенничества в сфере грузоперевозок 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
В отдел полиции Индустриального района обратился 46-летний житель Пермского края и сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве. Мужчина пояснил, что является индивидуальным предпринимателем и трудится в сфере грузоперевозок.
Стражи порядка провели ряд оперативных мероприятий и установили, что в конце марта текущего года потерпевший находился в Москве. Ему поступила заявка на перевозку товара общей стоимостью свыше 1 млн рублей. Согласно принятому заказу, продукция должна была быть доставлена в Пермь и выгружена на одном из складов.
Заявитель, выполняя свои обязательства, привез товар по указанному адресу. Там к нему подошел якобы заказчик услуги, передал деньги за осуществление грузоперевозки и забрал товарно-транспортные накладные. После этого неизвестный сообщил индивидуальному предпринимателю адрес, по которому тот должен приехать и осуществить отгрузку продукции. Потерпевший выполнил данные условия. Впоследствии он узнал, что стал жертвой мошенничества.
В результате розыскных мероприятий оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний житель Перми. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. В результате его противоправных действий причинен ущерб почти на 1,4 млн рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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