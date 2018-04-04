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Жителя Ставрополя подозревают в использовании рабского труда в своём хозяйстве
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Жителя Ставрополя подозревают в использовании рабского труда в своём хозяйстве 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Житель Ставрополя угрозами и побоям заставлял мужчину и женщину без определённого места жительства бесплатно трудиться в своём подсобном хозяйстве. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным следствия, 54-летний житель Ставрополя организовал подсобное хозяйство и для работы на нем нашел мужчину и женщину без определенного места жительства, пообещав им заработную плату и жилье. Вместо этого хозяин избивал работников и угрозами заставлял их трудиться бесплатно.
«Использование рабского труда продолжалось на протяжении 10 месяцев, пока потерпевшим не удалось сообщить о происходящем сотрудникам правоохранительных органов, прибывших на животноводческую точку с проверкой», — цитирует сообщение пресс-службы СК РФ портал yuga.ru.
Подозреваемый задержан и находится под домашним арестом.
Расследование уголовного дела продолжается.
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