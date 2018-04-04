Жителя Ставрополя подозревают в использовании рабского труда в своём хозяйстве

Житель Ставрополя угрозами и побоям заставлял мужчину и женщину без определённого места жительства бесплатно трудиться в своём подсобном хозяйстве. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По данным следствия, 54-летний житель Ставрополя организовал подсобное хозяйство и для работы на нем нашел мужчину и женщину без определенного места жительства, пообещав им заработную плату и жилье. Вместо этого хозяин избивал работников и угрозами заставлял их трудиться бесплатно.

«Использование рабского труда продолжалось на протяжении 10 месяцев, пока потерпевшим не удалось сообщить о происходящем сотрудникам правоохранительных органов , прибывших на животноводческую точку с проверкой», — цитирует сообщение пресс-службы СК РФ портал yuga.ru.

Подозреваемый задержан и находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.