В Амурской области передали в суд дело о нападении с ножом на врача больницы

Амурской области 65-летний житель Благовещенска, в ноябре прошлого года напавший с кухонным ножом на главврача поликлиники в Благовещенске, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК по региону.

СК России по Амурской области завершил расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя областного центра по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Дело передано в суд для вынесения приговора.

По данным следствия, во второй половине дня 29 ноября 2017 года мужчина, взяв с собой кухонный нож, пришёл в поликлинику города и, дождавшись и.о. главного врача у двери её кабинета, нанёс женщине два удара ножом в поясничную область и живот, причинив ранение мягких тканей, что повлекло кратковременное расстройство здоровья.

При проведении судебно-психиатрической экспертизы у мужчины выявили хроническое психическое расстройство, который во время нападения и в настоящее время не осознаёт общественную опасность своих действий и не может руководить ими, поэтому нуждается в психиатрическом лечении в стационарных условиях специализированного типа.

Следствие ходатайствует перед судом о его принудительном лечении.