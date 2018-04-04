В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемую в краже талонов на две тысячи литров дизтоплива

Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Енисейский» возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая похитила талоны на две тысячи литров дизельного топлива.

С заявлением о преступлении в дежурную часть полиции обратился 35-летний житель Енисейска . Как выяснили оперативники, потерпевший оставил свое транспортное средство на автомойке. После чистки машины, он не нашел в бардачке талоны на топливо. Всего было похищено 100 штук общей стоимостью свыше 85 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя местная жительница, которая работала на автомойке. Узнав о том, что мужчина обратился с заявлением в полицию, злоумышленница сожгла часть украденного, чтобы отвести от себя подозрения. Часть талонов она успела продать. Полицейскими установлен покупатель, талоны изъяты и возвращены законному владельцу.