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В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемую в краже талонов на две тысячи литров дизтоплива
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В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемую в краже талонов на две тысячи литров дизтоплива 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Енисейский» возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая похитила талоны на две тысячи литров дизельного топлива.
С заявлением о преступлении в дежурную часть полиции обратился 35-летний житель Енисейска. Как выяснили оперативники, потерпевший оставил свое транспортное средство на автомойке. После чистки машины, он не нашел в бардачке талоны на топливо. Всего было похищено 100 штук общей стоимостью свыше 85 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя местная жительница, которая работала на автомойке. Узнав о том, что мужчина обратился с заявлением в полицию, злоумышленница сожгла часть украденного, чтобы отвести от себя подозрения. Часть талонов она успела продать. Полицейскими установлен покупатель, талоны изъяты и возвращены законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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