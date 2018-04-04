Калининградские таможенники уничтожили 1,5 тысячи игрушечных ниндзя

Как стало известно корреспонденту «Нового Калининграде», региональная таможня задержала партию игрушек-конструкторов в 1440 экземпляров.

Поводом для задержания стало незаконное использование торговой марки «NINJAGO». На коробках задержанных игрушек была похожая надпись «NINJA».

Правообладатели заявили, что данные товары ввозятся без их ведома. Арбитражный суд Калининградской области признал конструкторы контрафактом и назначил компании-получателю штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее таможенники Янтарной столицы в поезде Москва Калининград задержали змею. Животное хранилось в пластиковой коробке с опилками.

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