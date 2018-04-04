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Звонит не в первый раз: 48-летний мужчина сообщил о бомбе в торговом центре
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Звонит не в первый раз: 48-летний мужчина сообщил о бомбе в торговом центре 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Полицейские задержали мужчину, который по телефону сообщил о бомбе в торговом центре «Омега». Им оказался 48-летний безработный ярославец. Обыскав торговый центр кинологи бомбу, конечно, не нашли. Почему вдруг взрослый мужчина решил так неудачно пошутить, сейчас выясняют сотрудники полиции. Возможно, свою роль сыграло то, что мужчина был нетрезвый.
— Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, ярославец набрал 112 3 апреля в 9 утра. Всех посетителей торгового центра немедленно эвакуировали.
В прошлом году по Ярославлю прокатилась целая волна эвакуаций после звонков из-за границы о бомбах.
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