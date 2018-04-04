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Пенсионера, напавшего на врача в Благовещенске, просят направить на лечение
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Пенсионера, напавшего на врача в Благовещенске, просят направить на лечение 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. СК РФ просит направить на принудительное лечение пенсионера, напавшего на врача в поликлинике Благовещенска, сообщается на сайте ведомства.
Ранее УМВД по Амурской области сообщало, что полиция задержала мужчину, который напал ноябре прошлого года на врача в поликлинике Благовещенска.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя города Благовещенска. Ему вменяется совершение преступления «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», — говорится на сайте.
Сообщается, что «в органы прокуратуры направлено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера для рассмотрения вопроса об его утверждении и последующей передаче дела в суд».
По данным следствия, 29 ноября прошлого года мужчина пришел в поликлинику Благовещенска с кухонным ножом. Дождавшись, когда и.о. главного врача подойдет к двери своего кабинета, нанес ей два удара ножом в поясницу и живот.
Добавляется, что при проведении судебно-психиатрической экспертизы комиссия выявила у подследственного хроническое психическое расстройство, которое лишает его возможности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.
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