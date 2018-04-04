Тело зарезанного мужчины нашли в квартире на юге Москвы 

Труп безработного мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в районе Царицыно на юге Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 3 апреля в 1:13 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире по адресу: улица Севанская, 56.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен труп не работавшего мужчины с колото-резаными ранениями», — сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится доследственная проверка, добавил он.