Тело зарезанного мужчины нашли в квартире на юге Москвы

По его словам, 3 апреля в 1:13 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире по адресу: улица Севанская, 56.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен труп не работавшего мужчины с колото-резаными ранениями», — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится доследственная проверка, добавил он.