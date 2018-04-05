Мужчина в Царицыно убил знакомого молотком во время застолья 

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на юге столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По данным следствия, ночью 3 апреля в квартире жилого дома, расположенного на ул. Севанская, 50-летний мужчина в ходе бытовой ссоры при распитии спиртных напитков нанес своему знакомому множественные удары в область головы предметом, похожим на молоток. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте», — сказала собеседница агентства.
Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. С фигурантом проводят следственные действия, добавила Ю. Иванова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что утром 3 апреля в квартире на ул. Севанская, д. 56 полицейские обнаружили труп безработного мужчины 1981 г. рождения с колото-резаными ранениями. В столичном главке МВД подтвердили информацию об обнаружении тела.