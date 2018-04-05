Мужчина в Царицыно убил знакомого молотком во время застолья

«По данным следствия, ночью 3 апреля в квартире жилого дома, расположенного на ул. Севанская, 50-летний мужчина в ходе бытовой ссоры при распитии спиртных напитков нанес своему знакомому множественные удары в область головы предметом, похожим на молоток. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте», — сказала собеседница агентства.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. С фигурантом проводят следственные действия, добавила Ю. Иванова.