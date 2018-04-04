Дело об убийстве курянки Юлии Андреевой вернули прокурору 

Во время первого заседания судом были выявлены недостатки, которые необходимо устранить
Нашумевшее дело об убийстве курянки Юлии Андреевой вернули железногорскому прокурору, сообщает издание «Эхо недели».
25-летняя девушка пропала в ночь с 13 на 14 сентября 2016 года. Ее тело было найдено 22 сентября в ста метрах от трассы в лесу Дмитриевского района. В убийстве девушки обвиняют 30-летнего жителя Железногорского района.
3 апреля состоялось первое слушание по делу в суде. В результате судом были найдены недостатки, в частности, в обвинительном заключении не указан мотив совершённого преступления.