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Дело об убийстве курянки Юлии Андреевой вернули прокурору
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Дело об убийстве курянки Юлии Андреевой вернули прокурору 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Во время первого заседания судом были выявлены недостатки, которые необходимо устранить
Нашумевшее дело об убийстве курянки Юлии Андреевой вернули железногорскому прокурору, сообщает издание «Эхо недели».
25-летняя девушка пропала в ночь с 13 на 14 сентября 2016 года. Ее тело было найдено 22 сентября в ста метрах от трассы в лесу Дмитриевского района. В убийстве девушки обвиняют 30-летнего жителя Железногорского района.
3 апреля состоялось первое слушание по делу в суде. В результате судом были найдены недостатки, в частности, в обвинительном заключении не указан мотив совершённого преступления.
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