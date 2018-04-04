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В Псковской области группа лиц подозревается в мошенничестве с материнским капиталом в особо крупном размере
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В Псковской области группа лиц подозревается в мошенничестве с материнским капиталом в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области расследуется уголовное дело в отношении граждан, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат и легализации средств, приобретенных противоправным путем.
По версии следствия, в Пскове в период с 2015 по 2016 год директор коммерческой фирмы привлек к сотрудничеству нескольких женщин, являющихся держателями государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Им он обещал обналичить деньги, используя незаконную схему по получению средств материнского капитала под предлогом строительства жилья.
Подозреваемые изготовили и предоставили в государственные органы Псковской области поддельные договоры купли-продажи земельных участков, займа для возведения индивидуальных жилых домов и разрешение на строительство. Хотя фактически намерений для улучшения своих жилищных условий они не имели, рассчитывая на получение наличных денег. Тем самым, были нарушены установленные федеральным законодательством условия.
Полученные незаконным путем свыше 5 миллионов рублей легализовывались посредством финансовых операций, осуществляемых директором фирмы, а затем распределялись между сообщниками.
В настоящее время следователями Следственной части Следственного управления УМВД совместно с оперативными сотрудниками Управления по экономическим преступлениям и противодействию коррупции УМВД России по Псковской области проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных деяний и выявление других эпизодов противозаконной деятельности фигурантов. За подобные мошеннические действия законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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