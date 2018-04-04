В Пскове расследуют махинации, связанные с материнским капиталом

Сотрудники следственной части СУ УМВД России по Псковской области расследуют уголовное дело в отношении граждан, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат и легализации средств, приобретенных противоправным путем, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в Пскове в период с 2015 по 2016 год директор коммерческой фирмы привлек к сотрудничеству нескольких женщин, являющихся держателями государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Им он обещал обналичить деньги, используя незаконную схему по получению средств материнского капитала под предлогом строительства жилья.

Подозреваемые изготовили и предоставили в государственные органы Псковской области поддельные договоры купли-продажи земельных участков, займа для возведения индивидуальных жилых домов и разрешение на строительство. Хотя фактически намерений для улучшения своих жилищных условий они не имели, рассчитывая на получение наличных денег. Тем самым были нарушены установленные федеральным законодательством условия.

Полученные незаконным путем свыше 5 миллионов рублей легализовывались посредством финансовых операций, осуществляемых директором фирмы, а затем распределялись между сообщниками.

В настоящее время следователями следственной части СУ УМВД совместно с оперативными сотрудниками Управления по экономическим преступлениям и противодействию коррупции УМВД России по Псковской области проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных деяний и выявление других эпизодов противозаконной деятельности фигурантов.

За подобные мошеннические действия законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.