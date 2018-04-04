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В Приморском районе школьницу обманул виртуальный друг
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В Приморском районе школьницу обманул виртуальный друг 

29.ru 58 минут назад
Фото: 29.ru
В Приморском районе семья лишилась денег благодаря доверчивости девочки-подростка. В полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковской карты похитили 13 тысяч рублей.
— Выяснилось, что несколько дней назад через соцсети с дочерью заявительницы связался пользователь, который убедил девочку, что она победила в конкурсе и ей положен денежный приз. Под этим предлогом подросток сообщила данные карты мамы, так со счета пропали деньги, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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