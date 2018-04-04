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Директор волгоградской детской базы отдыха подозревается в мошенничестве
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Директор волгоградской детской базы отдыха подозревается в мошенничестве 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полиция завела уголовное дело на 38-летнюю руководительницу муниципальной детской базы отдыха в Волгоградской области за фиктивное трудоустройство подруги.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина устроила на работу в учреждение свою приятельницу, назначив ее старшим воспитателем. Однако та свои обязанности не выполняла. Директор базы отдыха в течение трех месяцев вносила недостоверные сведения в табель учета рабочего времени, согласно которому подруга начислялась зарплата. Однако деньги глава учреждения забирала себе. В результате она причинила районной администрации ущерб в размере 24 500 рублей. Теперь директору грозит до шести лет лишения свободы.
Мошенническую схему выявили сотрудники подразделения экономической безопасности Отделения МВД по Старополтавскому району вместе с представителями из районного отделения регионального Управления ФСБ
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