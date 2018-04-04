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В Кирове вступил в законную силу приговор мужчине, обвинявшемуся в разбойном нападении на чету пенсионеров
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В Кирове вступил в законную силу приговор мужчине, обвинявшемуся в разбойном нападении на чету пенсионеров 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 31 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следователем отдела полиции №1 уголовное дело было расследовано, собрана доказательная база, после чего материалы были переданы в Октябрьский районный суд г. Кирова для рассмотрения по существу.
1 октября 2017 года в квартиру дома на улице К. Либкнехта города Кирова, где проживает пожилая семейная пара, позвонил неизвестный мужчина. Дверь открыл 80-летний хозяин квартиры. Злоумышленник представился сотрудником газовой службы и вошел без разрешения. Пенсионер потребовал у незваного гостя предъявить удостоверение, но тот ударил его, сбив с ног.
Налетчик бросил пожилого хозяина квартиры на диван и стал требовать деньги. Пенсионер ответил ему отказом, попытался вырваться, чтобы позвать на помощь, но лжегазовщик еще раз нанес ему удар кулаком по лицу, не давая возможности подняться с дивана. После этого он сходил на кухню, взял металлическую вилку и вернулся в комнату, где к тому времени уже находилась и супруга пенсионера. Налетчик навел зубья вилки в область лица и шеи потерпевшего и потребовал деньги у пожилой женщины, подкрепив свое требование угрозой в адрес ее мужа, если она откажет. Угрозу оба пенсионера восприняли реально, ведь мужчина был физически сильнее их, а вилку держал очень близко от жертвы. Пенсионерка отдала злоумышленнику тысячу рублей, пояснив, что больше у них нет. Тогда он стал сам осматривать ящики того шкафа, из которого женщина достала купюру, так ничего и не найдя, он покинул квартиру пенсионеров, унеся с собой и орудие преступления.
Потерпевшие попросили соседей вызвать полицию. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. К раскрытию преступления подключились сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД. В ходе оперативных мероприятий личность злоумышленника была установлена, его задержали.
Следователем отдела полиции №1 УМВД России по г. Кирову в отношении Амбаряна М. Т. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Вилку, которую Амбарян использовал с целью устрашения пенсионеров, изъяли в квартире, которую он снимал. Кроме этого, согласно заключению эксперта, среди следов рук, изъятых в ходе осмотра квартиры пенсионеров, были обнаружены следы ладоней рук Амбаряна.
Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд посчитал вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления установленной и полностью доказанной. С учетом всех обстоятельств по делу, данных о личности подсудимого суд признал Амбаряна М. Т. виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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