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Мужчина украл сотню аккумуляторов из климшкафов станций сотовых компаний
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Мужчина украл сотню аккумуляторов из климшкафов станций сотовых компаний 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Закончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Кинель-Черкасского района, обвиняемого в кражах аккумуляторных батарей из климатических шкафов базовых станций сотовых компаний, сообщает заместитель начальника отдела информации Ольга Шелест.
Всего с августа 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый украл около 100 аккумуляторов на общую сумму, превышающую 600тысяч рублей. Как пояснил сам злоумышленник, около полугода он проработал на одном из предприятий монтажником оборудования связи. В организации ему был выдан универсальный ключ, предназначенный для открытия термошкафов. После увольнения из компании он не сдал ключ, а оставил себе.
По версии следствия, обвиняемый при помощи данного ключа и монтировки похитил аккумуляторные батареи с базовых станций, расположенных в 14 населенных пунктах Красноярского района. Кроме того, в ходе следствия установлена причастность злоумышленника к трём эпизодам хищения аккумуляторных батарей, совершенных в Новокуйбышевске, и одной краже в Сергиевском районе. Украденные аккумуляторы мужчина сдавал в пункты приема металлолома, а вырученные деньги тратил на личные нужды.
По данным полиции, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье «Кража» УК РФ, направлено для рассмотрения в суд Красноярского района.
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