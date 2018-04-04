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Петербуржца будут судить за пытки над грудным ребенком раскаленной сковородкой
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Петербуржца будут судить за пытки над грудным ребенком раскаленной сковородкой 

Ivyborg.ru 1 час назад
Петербургский суд рассмотрит дело местного жителя, который издевался над своим сыном. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга
Согласно сообщению Красносельской суда Петербурга, уголовное дело Олега Яскельчика поступило 3 апреля. Его подозревают в избиении и издевательствах над семимесячном сыном. Ребенка госпитализировали медики с термическим ожогом и ушибами.
Сейчас подозреваемый находится под арестом в СИЗО. Срок его прибывания в изоляторе — 18 апреля.
18 февраля мужчина вернулся домой выпившим. Он заставил беременную жену приготовить ему завтрак. От криков проснулся их семимесячный ребенок и заплакал. Подсудимый не выдержал криков и напал на мальчика.
Подсудимому вменены истязание (статья 117 УК), угроза убийством (119) и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением (156). За эпизод со сковородкой предусмотрено лишение свободы до семи лет.
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