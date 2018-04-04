36-летний грабитель, забравшийся в чужую квартиру, задержан в Нижнем Новгороде 

В Нижнем Новгороде задержан ранее судимый 36-летний житель Автозаводского района.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, он подозревается в грабеже.
В начале октября прошлого года злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в квартиру дома по улице Пискунова, где открыто пытался похитить у хозяйки принадлежащие ей денежные средства, после чего скрылся.
2 апреля стражи порядка задержали рецидивиста. В настоящее время он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, разбойнику, напавшему на нижегородцев в их квартире, вынесен приговор.