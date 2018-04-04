С ключом и ломиком: самарский монтажник украл сотню батарей с баз сотовых компаний

В Красноярском районе Самарской области правоохранители завершили расследование по уголовному делу о массовом хищении деталей из климатических шкафов базовых станций сотовых компаний. 30-летний мужчина на протяжении года воровал аккумуляторные батареи.

— Ранее судимый злоумышленник работал монтажником на одном из предприятий, занимающихся связным оборудованием. После увольнения мужчина не сдал универсальный ключ, которым можно было открыть большое количество термошкафов, — рассказали в областном главке. — Но пришлось преступнику использовать и ломик.

Украденные детали мужчина сдавал в пункты приема цветных металлов. Деньги он тратил на личные нужды. Ущерб, причиненный предприятиям Новокуйбышевска, Красноярского и Сергиевского районов, оценили на сумму более 600 000 рублей.

Уголовное дело правоохранители передали в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу.