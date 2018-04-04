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На Кубани мужчина забил собутыльника насмерть
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На Кубани мужчина забил собутыльника насмерть 

АиФ — Юг 43 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю, преступление произошло 29 марта 2018 года. Приятели 34 и 39 лет выпивали в гостях у знакомой по улице Ворошиловской в станице Петровской. Между ними вспыхнул конфликт. 39-летний мужчина оскорбил своего собутыльника, то не остался в долгу и стал наносить знакомому удары руками и ногами. Пострадавший с многочисленными переломами и ушибами был госпитализирован. А утром скончался в реанимации в результате травматического шока.
Расследование дела продолжается. 34-летнему мужчине, ранее уже судимому за убийство, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находится под стражей.
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