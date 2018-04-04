В Петербурге ночной «посетитель» оставил салон сотовой связи без 11 дорогих мобильников 

Накануне администратор салона сотовой связи, что на Новочеркасском проспекте, заявил в полицию о краже со взломом, произошедшей в этой торговой точке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дело было ночью на 3 апреля, когда неизвестный взломал входную дверь салона и проник в торговый зал. Здесь он поживился 11 дорогущими мобильными телефонами и был таков. Сумма ущерба еще устанавливается. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается. Полиция преступника уже ищет.