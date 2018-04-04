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Три мальчика из Удмуртии стали жертвами умственно отсталого педофила
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Три мальчика из Удмуртии стали жертвами умственно отсталого педофила 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии три мальчика стали жертвами 48-летнего умственно отсталого педофила. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
Установлено, что с августа 2017 года по январь 2018 года житель Каракулинского района на улице знакомился с подростками и приглашал их в свою квартиру. Там он неоднократно совершал в отношении них действия сексуального характера, в том числе демонстрировал порнографические фильмы.
После того, как информация об этом поступила в правоохранительные органы злоумышленник был задержан.
«В ходе расследования подтверждена его причастность к совершению 15 подобных фактов в отношении трех мальчиков-подростков в возрасте от 11 до 14 лет», — говорится в сообщении.
В ходе судебно-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено слабоумие в форме умственной отсталости и расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.
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