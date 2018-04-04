Три мальчика из Удмуртии стали жертвами умственно отсталого педофила

Каракулино. Удмуртия . В Удмуртии три мальчика стали жертвами 48-летнего умственно отсталого педофила. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Установлено, что с августа 2017 года по январь 2018 года житель Каракулинского района на улице знакомился с подростками и приглашал их в свою квартиру. Там он неоднократно совершал в отношении них действия сексуального характера, в том числе демонстрировал порнографические фильмы.

После того, как информация об этом поступила в правоохранительные органы злоумышленник был задержан.

«В ходе расследования подтверждена его причастность к совершению 15 подобных фактов в отношении трех мальчиков-подростков в возрасте от 11 до 14 лет», — говорится в сообщении.

В ходе судебно-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено слабоумие в форме умственной отсталости и расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.