В Волгограде следователя осудили на 2 года за фальсификацию доказательств

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», экс-правоохранитель передал сотрудникам прокуратуры уголовное дело с обвинительным заключением, которое вызвало у тех подозрения в необъективности. Проверка показала, что из его материалов исчезли протоколы допроса, очной ставки и не только. Некоторые документы были подписаны экс-следователем без фактического участия свидетелей. «На основании сфальсифицированных доказательств Смольников переквалифицировал действия обвиняемого со сбыта наркотиков на пособничество в незаконном приобретении веществ без цели сбыта, то есть с особо тяжкого преступления на преступление небольшой тяжести», — подчеркнули в прокуратуре. Поэтому уголовное дело вернули обратно для дополнительного расследования.

Кроме того, в ходе проверки прокуратура выяснила, что следователь также сфальсифицировал протоколы допроса свидетелей еще по одному уголовному делу о сбыте наркотиков.

Теперь он проведет ближайшее время в колонии. Добавим, что суд также запретил ему на два года занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления.