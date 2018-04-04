Прокуратура утвердила обвинение по делу о пожаре в омском общежитии

ОМСК , 4 апреля. / ТАСС /. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Омской области , по вине которого в общежитии Омского аграрно-технологического колледжа 28 января вспыхнул пожар, ставший причиной гибели пять человек. Как сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Дмитрий Павленко, дело в ближайшее время будет передано в суд.

"24-летний местный житель обвиняется в совершении преступления по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокурор Омского района Омской области утвердил обвинительное заключение по этому делу, после вручения молодому человеку копии документа дело будет направлено в суд для рассмотрения", — рассказал Павленко.

По его словам, виновник пожара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил рано утром приготовить себе еду и пролил растительное масло на раскаленную электрическую плиту. «В результате вспыхнул пожар, а дым, ставший причиной гибели людей, распространился по всему этажу общежития», — рассказал представитель прокуратуры. Обвиняемый своей вины в совершении преступления не признал.

Павленко также сообщил, что в ходе проверки прокуратура выявила нарушения в деятельности компании, которая обслуживала в общежитии системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Сотрудники компании не устранили своевременно обнаруженные неисправности, в результате жильцы общежития не были должны образом оповещены о возгорании. По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».