На Сахалине полицейские задержали злоумышленников, похитивших из салона связи товар на сумму свыше полумиллиона рублей

Утром в дежурную часть отдела МВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение о том, что неизвестные похитили товар из местного магазина цифровой техники. Злоумышленники разбили витрину, похитили с прилавка дорогостоящие модели телефонов и скрылись в неизвестном направлении. Предварительную сумму ущерба владелец магазина оценил в сумму свыше полумиллиона рублей.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как неизвестные лица разбили булыжником стекло, проникли в магазин и через две минуты скрылись с товаром. Эксперты обнаружили след обуви, а также следы пальцев рук, микрочастицы от перчаток и другие важные улики, оставленные злоумышленниками. Параллельно оперативниками проверялись лица, ранее попадавшие в поле зрения правоохранителей за аналогичные деяния.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны в течение суток. Ими оказались четверо местных жителей 2000, 2001 и 2002 годов рождения.

Похищенные телефоны обнаружены и изъяты полицейскими в полном объеме. После кражи злоумышленники поделили их между собой и намеревались воспользоваться по личному усмотрению.