«Ведьма Агриппина» под предлогом снятия порчи выманила у пенсионерки в центре Москвы более 500 тыс. руб. 

В центре столицы неизвесная под предлогом снятия порчи похитила деньги у пожилой женщины, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Как рассказали в ведомстве, 2 апреля в полицию обратилась гражданка 1946 г. рождения. «Пенсионерка рассказала, что на ул. Тверская к ней обратись неизвестная женщина, назвавшаяся ведьмой Агриппиной. Незнакомка ввела заявительницу в заблуждение и под предлогом снятия порчи попросила денег. Получив 531 тыс. 158 руб., Агриппина скрылась в неизвестном направлении», — пояснили в столичном главке.
По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшая описала приметы подозреваемой: это женщина, на вид которой 60 лет, с рыжими волосами и веснушками. Она была одета в коричневый плащ и темную шапку.