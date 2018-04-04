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В Промышленном районе Самары задержали наркокурьера
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В Промышленном районе Самары задержали наркокурьера 

Волга Ньюс 1 час назад
Злоумышленник был задержан по месту проживания в Промышленном районе областной столицы. Сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили в квартире мужчины полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество светлого цвета.
Общий вес изъятого составил более 180 гр, согласно проведенному исследованию в пакете находился наркотик — амфетамин.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению иных противоправных деяний.
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