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Замруководителя следкома Волосовского района примет жителей поселка Беседы
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Замруководителя следкома Волосовского района примет жителей поселка Беседы 

Ivyborg.ru 1 час назад
Прием жителей поселка Беседы проведет заместитель руководителя следственного отдела по Волосовскому району Игорь Подольский. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти
Прием пройдёт с 10.00 до 11.00 в здании администрации муниципального образования «Беседское сельское поселение».
Пресс-служба Следкома отмечает, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.
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