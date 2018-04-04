Замруководителя следкома Волосовского района примет жителей поселка Беседы 

Прием жителей поселка Беседы проведет заместитель руководителя следственного отдела по Волосовскому району Игорь Подольский. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти
Прием пройдёт с 10.00 до 11.00 в здании администрации муниципального образования «Беседское сельское поселение».
Пресс-служба Следкома отмечает, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.