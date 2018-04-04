Замруководителя следкома Волосовского района примет жителей поселка Беседы

Прием жителей поселка Беседы проведет заместитель руководителя следственного отдела по Волосовскому району Игорь Подольский. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти

Прием пройдёт с 10.00 до 11.00 в здании администрации муниципального образования «Беседское сельское поселение».