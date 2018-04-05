За четыре надписи на стене курганец может получить срок

18-летнего жителя города Кургана ждет суд. В период с февраля по май 2017 года обвиняемый, находясь в селе Белозерском и городе Кургане, совершал действия, направленные на разжигание межнациональной розни путем написания на стенах зданий и размещения в социальной сети «ВКонтакте» высказываний экстремистского характера, а также публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Все преступления совершены злоумышленником в несовершеннолетнем возрасте, вину в содеянном он признал в полном объеме. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области , заместителем прокурора города Кургана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, курганцу вменяются четыре преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), и преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). В настоящее время уголовное дело направлено в Белозерский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных криминальных деяний уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.