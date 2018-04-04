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Более 140 свертков с наркотиками нашли в автомобиле в Нижнем Новгороде
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Более 140 свертков с наркотиками нашли в автомобиле в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
22-летний ранее не судимый и нигде не работающий житель Дзержинска подозревается на покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в феврале в принадлежащем ему автомобиле, который был остановлен у дома № 6 по улице Лесной Городок в Нижнем Новгороде, сотрудниками полиции было найдено наркотическое средство.
В автомашине находилось 142 полимерных свертка общей массой 59,606 грамма.
В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, более 700 грамм наркотиков нашли у пятерых иностранцев в Нижнем Новгороде.
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