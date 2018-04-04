В Тюмени задержали серийного дачного вора

3 марта в полицию обратился местный житель, он сообщил, что у него похитили имущество. Следственно-оперативной группой был проведен комплекс необходимых мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, но по горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Так, накануне, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка заметили подозрительного мужчину у которого в присутствии понятых изъяли фрагменты электрического кабеля и инструмент: отвертка, гвоздодер и пассатижи. Изъятое имущество вернули законному владельцу.

«Полицейские установили, что злоумышленник проживал в землянке, расположенной около одного из садоводческих обществ. С января по март ранее судимый 44-летний уроженец Нижетавдинского района совершал кражи электрических проводов с дачных участков, где в зимнее время не проживали хозяева, после чего сдавал похищенное в скупки цветного металла, а деньги тратил на личные нужды. Следователи установили причастность мужчины к 5 эпизодам преступной деятельности. Полицейские проверяют подозреваемого на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Вору может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.