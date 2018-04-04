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Новосибирец украл самокат у ребенка
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Новосибирец украл самокат у ребенка 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Центральном районе Новосибирска 12 марта женщина возвращалась домой вместе со своим ребенком. Внезапно неизвестный мужчина схватил дорогой самокат (стоимостью 20 тысяч рублей) ребенка и убежал.
Конечно, о происшествии тут же узнала полиция. Подозреваемым в краже оказался уже ранее судимый за аналогичное преступление 36-летний житель Железнодорожного района. Правда, выручить самокат не удалось -похищенное подозреваемый быстро продал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование.
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