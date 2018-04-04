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В Красноярском крае осуждён ещё один участник коррупционной схемы в ГХК
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В Красноярском крае осуждён ещё один участник коррупционной схемы в ГХК 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае вынесли приговор ещё одному участнику коррупционной схемы, связанной с поставкой спецодежды для ФГУП «ГХК». Информацию сообщили в УФСБ по Красноярскому краю.
В декабре 2015 г. между ЗАО «Красноярск-Восток-Сервис» и руководителем ОМТС УЗ ФГУП «ГХК» в г. Железногорске Акуловым В. В. была заключена преступная договоренность, что фирма выиграет конкурс на поставку спецодежды, несмотря на то, что в нём участвовали другие компании. За это Акулов получил взятку в размере 5% от суммы контракта (375 тыс. рублей).
В отношении представителя компании — Ивашкина А. П. суд вынес приговор с назначением наказания в виде штрафа. Сам Акулов осуждён на 7,6 лет. Все эти годы он проведёт в колонии строгого режима.
Напомним, В. Акулов вместе с двумя подчинёнными организовал целую схему по незаконному получению средств от фирм. Он давал им право выигрывать конкурсы на поставку компьютерного оборудования, спецодежды и других нужд комбината. В общей сложности преступники получили взяток на 2,5 миллиона рублей.
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