В Красноярском крае осуждён ещё один участник коррупционной схемы в ГХК

В декабре 2015 г. между ЗАО «Красноярск-Восток-Сервис» и руководителем ОМТС УЗ ФГУП «ГХК» в г. Железногорске Акуловым В. В. была заключена преступная договоренность, что фирма выиграет конкурс на поставку спецодежды, несмотря на то, что в нём участвовали другие компании. За это Акулов получил взятку в размере 5% от суммы контракта (375 тыс. рублей).

В отношении представителя компании — Ивашкина А. П. суд вынес приговор с назначением наказания в виде штрафа. Сам Акулов осуждён на 7,6 лет. Все эти годы он проведёт в колонии строгого режима

Напомним, В. Акулов вместе с двумя подчинёнными организовал целую схему по незаконному получению средств от фирм. Он давал им право выигрывать конкурсы на поставку компьютерного оборудования, спецодежды и других нужд комбината. В общей сложности преступники получили взяток на 2,5 миллиона рублей.