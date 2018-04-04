В Березовском братья-браконьеры застрелили человека

В Березовском суде будет рассмотрено дело двоих братьев из поселка Монетный, которые обвиняются в незаконной охоте и причинении смерти по неосторожности. 45-летний и 43-летний братья вместе со знакомыми промышляли браконьерством с 2016 года. Они охотились на лосей на территории Березовского городского округа. Один из обвиняемых разделывал туши и транспортировал их, а остальные занимались отстрелом животных. Всего был доказан отстрел трех лосей, сумма ущерба составила 364 500 рублей, из расчета стоимости одного лося в размере 121 500 рублей.

Так все продолжалось до сентября 2017 года, когда мужчины привычно вышли на охоту с собакой. Увидев лося, они тремя прицельными выстрелами застрелили животное, а пока разделывали тушу, один из братьев услышал звук ломающихся веток в кустах, решил, что это еще один лось, и выстрелил. Выяснилось, что это был человек. Пуля попала ему в сердце, мужчина умер на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, дело передано в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Браконьерам грозит до двух лет лишения свободы.