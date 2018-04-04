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В Красноярском крае поймали подозреваемых, сообщавших о ложном минировании
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В Красноярском крае поймали подозреваемых, сообщавших о ложном минировании 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых, которые сообщали о ложном минировании.
Как рассказали в ГУ МВД по краю, 53-летний житель Манского района позвонил в полицию и сообщил, что планирует взорвать на АЗС газовый баллон. Полицейские задержали мужчину, в автомобиле нашли пустой баллон. По данному факту проводится проверка.
В Пировском районе 48-летняя женщина сообщила о заминировании спортивного зала. В ходе проверки взрывного вещества не было обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «ложной подрывницы». Ей грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.
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