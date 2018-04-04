В Красноярском крае поймали подозреваемых, сообщавших о ложном минировании

Красноярском крае задержаны двое подозреваемых, которые сообщали о ложном минировании.

Как рассказали в ГУ МВД по краю, 53-летний житель Манского района позвонил в полицию и сообщил, что планирует взорвать на АЗС газовый баллон. Полицейские задержали мужчину, в автомобиле нашли пустой баллон. По данному факту проводится проверка.

В Пировском районе 48-летняя женщина сообщила о заминировании спортивного зала. В ходе проверки взрывного вещества не было обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «ложной подрывницы». Ей грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.