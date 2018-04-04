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Более 400 тыс. рублей задолжало ижевское предприятие своим сотрудником
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Более 400 тыс. рублей задолжало ижевское предприятие своим сотрудником 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 411 тыс. рублей задолжало ООО «Эксперт — Сервис» своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура Удмуртии, 30 работников не получали оплату труда свыше трех месяцев.
Установлено, что заработная плата не оплачивалась с сентября по октябрь 2017 года несмотря на то, что у руководства организации была реальная возможность это делать.
Материалы проверки прокуратура направила в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании.
По постановлению прокурора следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).
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