Более 400 тыс. рублей задолжало ижевское предприятие своим сотрудником

Ижевск. Удмуртия . 411 тыс. рублей задолжало ООО «Эксперт — Сервис» своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура Удмуртии, 30 работников не получали оплату труда свыше трех месяцев.

Установлено, что заработная плата не оплачивалась с сентября по октябрь 2017 года несмотря на то, что у руководства организации была реальная возможность это делать.

Материалы проверки прокуратура направила в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании.

По постановлению прокурора следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).