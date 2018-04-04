Ещё
В Саратове 20-летний вор попался в ломбарде с украденным золотишком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове 20-летний вор попался в ломбарде с украденным золотишком 

АиФ 1 час назад
Фото: letnews.ru
В Октябрьском районе саратовские полицейские 3 апреля задержали в ломбарде при сбыте краденого золота молодого парня.
Как рассказали АиФ-Сара тов в ГУ МВД, сотрудники оперативно-сыскного отдела отправились с утра в рейд по скупкам, и в ломбарде на Ульяновской заметили 20-летнего юношу, который сдавал золотые изделия.
Оказалось, что золото — краденое, и «ушло» оно из квартиры из квартиры по улице Бахметьевской. стоят украшения 120 тысяч рублей. О чем рассказала 46-летняя хозяйка жилища. Гражданка сообщила, что кража произошла с 1 декабря прошлого года по 31 марта.
И вора поймали. По уголовному делу с парня взяли подписку о невыезде.
АиФ: последние новости
В Саратове безработный стащил у посетителя бара крест за 65 тысяч рублей В Саратове рецидивисты сдали в ломбард украденные с лестничной клетки санки Балаковец попал под уголовную статью за похищение бывшей жены
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе297
Украине «перекроют» Керченский пролив811
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»165
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Путин заявил о полном разгроме ИГ426
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение