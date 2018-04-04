В Саратове 20-летний вор попался в ломбарде с украденным золотишком

В Октябрьском районе саратовские полицейские 3 апреля задержали в ломбарде при сбыте краденого золота молодого парня.

Как рассказали АиФ-Сара тов в ГУ МВД , сотрудники оперативно-сыскного отдела отправились с утра в рейд по скупкам, и в ломбарде на Ульяновской заметили 20-летнего юношу, который сдавал золотые изделия.

Оказалось, что золото — краденое, и «ушло» оно из квартиры из квартиры по улице Бахметьевской. стоят украшения 120 тысяч рублей. О чем рассказала 46-летняя хозяйка жилища. Гражданка сообщила, что кража произошла с 1 декабря прошлого года по 31 марта.

И вора поймали. По уголовному делу с парня взяли подписку о невыезде.