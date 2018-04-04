Mercedes стоимостью 5,1 млн руб. украли в Фили-Давыдково

На западе столицы угнали автомобиль стоимостью 5,1 млн руб., возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Днем 3 апреля в полицию от заместителя генерального директора фирмы поступило сообщение о краже машины на ул. Давыдковская. «Сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу неизвестный украл принадлежащий заявителю автомобиль Mercedes-Benz S 500. Материальный ущерб составил 5,1 млн руб.», — сказали в пресс-службе.