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Mercedes стоимостью 5,1 млн руб. украли в Фили-Давыдково
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Mercedes стоимостью 5,1 млн руб. украли в Фили-Давыдково 

Агентство «Москва» 1 час назад
На западе столицы угнали автомобиль стоимостью 5,1 млн руб., возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Днем 3 апреля в полицию от заместителя генерального директора фирмы поступило сообщение о краже машины на ул. Давыдковская. «Сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу неизвестный украл принадлежащий заявителю автомобиль Mercedes-Benz S 500. Материальный ущерб составил 5,1 млн руб.», — сказали в пресс-службе.
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, оперативники устанавливают личность подозреваемого, а также местонахождение украденной машины.
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