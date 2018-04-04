Главного архитектора Альметьевска подозревают в получении взятки

Директор Управления архитектуры и градостроительства исполкома Альметьевского района Альфия Маненкова попалась на взятке, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ

41-летнюю сотрудницу исполкома и ее знакомого 36-летнего Марата Зиятдинова в зависимости от роли каждого подозревают в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, весной 2018 года к Маненковой по вопросу получения разрешительных документов на установку в городе шести баннеров обратился бизнесмен. После этого от имени Альфии Маненковой предпринимателю позвонил Марат Зиятдинов, который сообщил, что за подписание паспортов средств наружной рекламы без проведения проверки соответствия необходимо заплатить 135 тыс. рублей. Об этом предприниматель сообщил полицейским, поэтому дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб.

В результате бизнесмен перечислил на банковскую карту Зиятдинова 120 тысяч рублей, которые он должен был передать Маненковой. Еще 15 тысяч он передал ему наличными. После этого подозреваемых задержали.