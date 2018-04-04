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Полицейские изъяли у жителя Шадринска более ста граммов героина
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Полицейские изъяли у жителя Шадринска более ста граммов героина 

45.ru 50 минут назад
Фото: 45.ru
3 апреля в Шадринске у дома по улице Гвардейской сотрудники местного отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России задержали 28-летнего мужчину. Молодого человека заподозрили в незаконном обороте наркотиков.
— Во время досмотра у подозреваемого обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с героином массой более ста граммов, — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.
Против жителя Шадринска возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если вину мужчины удастся доказать, он может лишиться свободы на срок до двадцати лет.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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