В Муравленко женщина хотела предложить полицейским массаж, но расплатилась дорого 

В Муравленко на очередные уловки мошенников попалась одна из жительниц города.
На телефон женщины позвонил неизвестный и представился заместителем начальника ГИБДД отделения МВД России по городу Муравленко. Исходя из сферы деятельности горожанки, он попросил её привезти 6 сертификатов на массаж стоимостью 5 тыс. рублей каждый. Также мужчина попросил перевести деньги на номера операторов сотовой связи лжесотрудников. Ничего не заподозрив, она перечислила злоумышленникам более 18 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.