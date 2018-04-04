Ещё
В Муравленко женщина хотела предложить полицейским массаж, но расплатилась дорого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Муравленко женщина хотела предложить полицейским массаж, но расплатилась дорого 

ИА Север-Пресс 1 час назад
В Муравленко на очередные уловки мошенников попалась одна из жительниц города.
На телефон женщины позвонил неизвестный и представился заместителем начальника ГИБДД отделения МВД России по городу Муравленко. Исходя из сферы деятельности горожанки, он попросил её привезти 6 сертификатов на массаж стоимостью 5 тыс. рублей каждый. Также мужчина попросил перевести деньги на номера операторов сотовой связи лжесотрудников. Ничего не заподозрив, она перечислила злоумышленникам более 18 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
ИА Север-Пресс: последние новости
Не хочу быть солдатом. В Новом Уренгое осудят уклониста Обвиняемый в жуткой резне в Ноябрьске проходит психиатрическую экспертизу Жителя Йошкар-Олы, сбежавшего от наказания в Арктику, подвела интуиция ямальской полиции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив115
Россия испытала противоспутниковое оружие103
США восхитились новыми кораблями России121
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»203
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение