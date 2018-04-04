Икону 19 века похитили из частной коллекции в Юрюзани

С сообщением о преступлении в полицию обратился 69-летний мужчина. По словам потерпевшего, вор проник на территорию его частного дома, вскрыв замок. После этого из коллекции южноуральца пропала икона 19 века стоимостью 10 тыс. рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Катав-Ивановскому району в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый местный житель 1976 года рождения, — отметили в полиции. — Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет».

Похищенное имущество возвращено владельцу. Подозреваемого пока отпустили по подписке о невыезде и надлежащем поведении.