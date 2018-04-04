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Прокуратура нашла нарушения уставного порядка в СИЗО-1
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Прокуратура нашла нарушения уставного порядка в СИЗО-1 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства и требований Федерального закона РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в СИЗО-1 Орла.
В ходе контрольных мероприятий был выявлен ряд нарушений в деятельности ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, были выявлены факты неприменения мер ответственности в отношении обвиняемых, нарушивших порядок содержания под стражей, несоблюдение режима содержания и привлечения осужденных к труду. Также зафиксированы нарушения в сфере материально-бытового обеспечения и требований противопожарной безопасности.
Для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности, прокурор области Иван Полуэктов вынес представление начальнику УФСИН России по Орловской области Волосевичу В. В. Прокуратура контролирует рассмотрение акта реагирования.
Сообщение Прокуратура нашла нарушения уставного порядка в СИЗО-1 появились сначала на РИА 57.
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