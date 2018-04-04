Прокуратура нашла нарушения уставного порядка в СИЗО-1

Прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства и требований Федерального закона РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в СИЗО-1 Орла

В ходе контрольных мероприятий был выявлен ряд нарушений в деятельности ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, были выявлены факты неприменения мер ответственности в отношении обвиняемых, нарушивших порядок содержания под стражей, несоблюдение режима содержания и привлечения осужденных к труду. Также зафиксированы нарушения в сфере материально-бытового обеспечения и требований противопожарной безопасности.

Для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности, прокурор области Иван Полуэктов вынес представление начальнику УФСИН России по Орловской области Волосевичу В. В. Прокуратура контролирует рассмотрение акта реагирования.