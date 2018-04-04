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Полицейские установили личность женщины, устроившей стрельбу в офисе YouTub
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Полицейские установили личность женщины, устроившей стрельбу в офисе YouTub 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
По данным полиции, женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калфорнии, не имела какого-либо отношения к компании, передает ТАСС со ссылкой на американские телеканалы.
Как выяснили поли, цейские 39-летняя Насим Агдам проживала в Риверсайде, после нападения она покончила с собой. Сообщается, что она была знакома с мужчиной, получившим ранения. Вероятнее всего, он и был объектом нападения, а еще два человека пострадали случайно.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице, мужчина в тяжелом состоянии. Основной версией остается бытовой конфликт.
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