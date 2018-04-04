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Тайники вскрыты. В Новом Уренгое полицейские задержали наркосбытчиков
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Тайники вскрыты. В Новом Уренгое полицейские задержали наркосбытчиков 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое полицейские возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.
По информации пресс-службы УМВД России по ЯНАО, в преступлении подозревают двух местных жителей, в квартире которых нашли два свертка, полимерный пакет, пластиковую колбу и контейнер с веществом белого цвета. Кроме того, в мобильном телефоне одного из злоумышленников правоохранители обнаружили переписку со сбытчиком наркотиков и адреса закладок. При осмотре этих мест стражи порядка достали 3 свертка с порошкообразным веществом. Исследование показало, что изъятые вещества — это так называемая синтетика общей массой 4,68 грамма. Максимальное наказание за это преступление — до 20 лет тюрьмы.
Оба злоумышленника были ранее судимы. Сейчас они находятся под стражей.
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