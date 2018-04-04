В Нижнем Новгороде судят двух бывших адвокатов

Одного обвиняют в мошенничестве, другого — в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщает региональное управление следственного комитета

По версии следствия, осенью 2016 года адвокат предложил своему коллеге — адвокату адвокатской конторы Канавинского района совместно передать взятку одному из судей Нижегородского областного суда. За это один из осужденных должен был освободиться от условно-досрочного наказания. При этом деньги он планировал забрать себе. Второй адвокат согласился и передал коллеге от родственников осужденного положенные 350 тысяч рублей.

Установлено также, что 41-летний обвиняемый в марте 2017 года потребовал от своего клиента — свидетеля по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств — 70 тысяч рублей якобы для взятки. Именно столько стоило бы освобождение от уголовной ответственности. Эту сумму он также потратил их на собственные нужды.

«Обвиняемые вину в инкриминируемых деяниях не признали. В ходе расследования уголовного дела оба адвоката прекратили свой профессиональный статус», — сообщили в следственном комитете.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.