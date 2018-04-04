Двух бывших адвокатов осудят за мошенничество в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области , осенью 2016 года адвокат ввел в заблуждение своего коллегу из адвокатской конторы Канавинского района, предложив ему совместно передать взятку одному из судей Нижегородского областного суда, чтобы тот освободил осужденного, желавшего освободиться от отбытия назначенного судом наказания условно-досрочно.

При этом, в действительности, он намеревался присвоить полученные от родственников осужденного деньги.

Второй адвокат, получив от родственницы осужденного 350 тысяч рублей, якобы предназначенные для дачи взятки, передал их своему соучастнику, который распорядился деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в марте 2017 года 41-летний обвиняемый, введя в заблуждение своего клиента, являвшегося свидетелем по делу о незаконном обороте наркотиков, потребовал от того 70 тысяч рублей для того, чтобы дать взятку за непривлечение его к уголовной ответственности. Получив указанную сумму, он потратил деньги на собственные нужды.

В ходе расследования уголовного дела оба адвоката прекратили свой профессиональный статус.

В настоящее время не признавшие свою вину мужчины находятся под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в Нижнем Новгороде бывшего адвоката осудили за мошенничество.