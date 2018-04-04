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Нижегородскую семиклассницу будут судить за избиение 12-летней девочки
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Нижегородскую семиклассницу будут судить за избиение 12-летней девочки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 апр — РИА Новости. Четырнадцатилетняя жительница Нижнего Новгорода предстанет перед судом за жестокое избиение 12-летней девочки и разбой, сообщил РИА Новости заместитель прокурора Советского района Нижнего Новгорода Владимир Козицын.
Преступление произошло в конце декабря 2017 года. Обвиняемая вместе с подругой, которой тогда еще не исполнилось 14-ти лет, вызвали из дома на улицу 12-летнюю девочку, с которой они познакомились через соцсети.
"Подруги стали вдвоем избивать девочку. А затем обвиняемая, которая била девочку ногами, поднесла к ее голове зажигалку, чиркнула и угрожала, что подожжет ей лицо и волосы. Испуганная школьница отдала нападавшим два телефона — свой и мамин, а также музыкальную колонку, принесенную ею из дома. Таким образом, зажигалку рассмотрели как предмет, используемый в качестве оружия. Поэтому случившееся и расценивается как разбойное нападение", — пояснил заместитель прокурора района.
По его словам, когда избитая девочка вернулась домой, мама вызвала полицию.
"Уголовная ответственность за разбой предусмотрена с 14-ти лет, поэтому дело возбуждено только в отношении одной из нападавших. Статья 162 часть 2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, но 14-летней девочке, скорее всего, грозит лишь условное наказание", — рассказал Козицын.
Уголовное дело передано в суд, добавил он.
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